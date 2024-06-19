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        Elazığ'da yangın çıkan lokantada hasar oluştu

        Elazığ'da lokantada çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 14:44 Güncelleme: 19.06.2024 - 14:44
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        Elazığ'da yangın çıkan lokantada hasar oluştu
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        Elazığ'da lokantada çıkan yangın söndürüldü.

        Tarihi Harput Mahallesi'nde bir lokantanın mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İş yeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, iş yerinde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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