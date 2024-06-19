Elazığ'da yangın çıkan lokantada hasar oluştu
Elazığ'da lokantada çıkan yangın söndürüldü.
Elazığ'da lokantada çıkan yangın söndürüldü.
Tarihi Harput Mahallesi'nde bir lokantanın mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İş yeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, iş yerinde hasar oluştu.
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