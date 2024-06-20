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        GÜNCELLEME - Elazığ'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Elazığ'ın Maden ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 17:41 Güncelleme: 20.06.2024 - 17:41
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        GÜNCELLEME - Elazığ'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Elazığ'ın Maden ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

        Gezin köyü ile Tepecik köyü arasında ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

        İhbar üzerine bölgeye, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Arazözler, yangın söndürme araçları, havadan da helikopterle yangına müdahale edildi.

        Yangının kontrol altına alındığı bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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