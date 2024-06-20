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        GÜNCELLEME 2 - Elazığ'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Elazığ'ın Maden ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 20:19 Güncelleme: 20.06.2024 - 20:19
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        GÜNCELLEME 2 - Elazığ'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Elazığ'ın Maden ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

        Gezin köyü ile Tepecik köyü arasında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

        İhbar üzerine bölgeye, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Arazözler, yangın söndürme araçları, havadan da helikopterle yangına müdahale edildi.

        Yangının kontrol altına alındığı bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        - Valilik açıklaması

        Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 10.15 sıralarında Maden ilçesi Gezin köyü Kışlıca mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık arazide çıkan yangının aşırı sıcak ve rüzgarın etkisiyle Tepecik köyü istikametine doğru ilerlediği belirtildi.

        Yangının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Yangına Diyarbakır'dan yangın söndürme uçağı, Elazığ Orman İşletme Müdürlüğüne ait 5 arazöz, su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, greyder, dozer ve itfaiyeler ile yaklaşık 100 personel tarafından müdahale edilmiştir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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