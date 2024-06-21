Elazığ'da ahırda çıkan yangında 15 küçükbaş telef oldu

Yangında, ahırda bulunan 15 küçükbaş ve 29 tavuk telef oldu.

Çatalçeşme Mahallesi 3594 Sokak'ta Ümit Mutlu'ya ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Elazığ'da bir ahırda çıkan yangında 15 küçükbaş ve 29 tavuk telef oldu.

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