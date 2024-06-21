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        Elazığ'da ahırda çıkan yangında 15 küçükbaş telef oldu

        Elazığ'da bir ahırda çıkan yangında 15 küçükbaş ve 29 tavuk telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 15:12 Güncelleme: 21.06.2024 - 15:12
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        Elazığ'da ahırda çıkan yangında 15 küçükbaş telef oldu
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        Elazığ'da bir ahırda çıkan yangında 15 küçükbaş ve 29 tavuk telef oldu.

        Çatalçeşme Mahallesi 3594 Sokak'ta Ümit Mutlu'ya ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark edenler itfaiyeye haber verdi.

        Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangında, ahırda bulunan 15 küçükbaş ve 29 tavuk telef oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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