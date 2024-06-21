Elazığ'da çıkan yangında meyve ağaçları zarar gördü
Elazığ'ın Baskil ilçesinde meyve bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.
Elazığ'ın Baskil ilçesinde meyve bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Çiğdemlik köyünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye Baskil Belediyesi itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Köylülerin de desteğiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Çiğdemlik köyü muhtarı Cumali Yüzgeç, yangında yaklaşık 650 kayısı ve diğer meyve ağaçlarının zarar gördüğünü kaydetti.
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