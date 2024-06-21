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        Elazığ'da çıkan yangında meyve ağaçları zarar gördü

        Elazığ'ın Baskil ilçesinde meyve bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 16:05 Güncelleme: 21.06.2024 - 16:05
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        Elazığ'da çıkan yangında meyve ağaçları zarar gördü
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        Elazığ'ın Baskil ilçesinde meyve bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.

        İlçeye bağlı Çiğdemlik köyünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüdü.

        İhbar üzerine bölgeye Baskil Belediyesi itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Köylülerin de desteğiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

        Çiğdemlik köyü muhtarı Cumali Yüzgeç, yangında yaklaşık 650 kayısı ve diğer meyve ağaçlarının zarar gördüğünü kaydetti.

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