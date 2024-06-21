Elazığ'da çıkan yangında meyve ağaçları zarar gördü

Çiğdemlik köyü muhtarı Cumali Yüzgeç, yangında yaklaşık 650 kayısı ve diğer meyve ağaçlarının zarar gördüğünü kaydetti.

İlçeye bağlı Çiğdemlik köyünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.