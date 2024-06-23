Elazığ'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Elazığ'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Elazığ'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 23 LP 883 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Malatya Caddesi'nde S.T. yönetimindeki 23 ADU 379 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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