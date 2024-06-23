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        Elazığ'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Elazığ'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 16:06 Güncelleme: 23.06.2024 - 16:06
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        Elazığ'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Elazığ'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 23 LP 883 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Malatya Caddesi'nde S.T. yönetimindeki 23 ADU 379 plakalı tırla çarpıştı.

        Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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