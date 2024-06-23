Elazığ'da silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı
Elazığ'da silahlı saldırı sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'da silahlı saldırı sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Olgunlar Mahallesi Sultan Fatih Caddesi'nde M.B. henüz belirlenemeyen nedenle bir lokantada yemek yiyen F.K.D, K.O. ve M.Y'ye tabancayla ateş açıp kaçtı.
İhbar üzerine, bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan F.K.D, K.O. ve M.Y. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
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