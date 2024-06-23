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        Elazığ'da silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı

        Elazığ'da silahlı saldırı sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 23:02 Güncelleme: 23.06.2024 - 23:02
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        Elazığ'da silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı
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        Elazığ'da silahlı saldırı sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Olgunlar Mahallesi Sultan Fatih Caddesi'nde M.B. henüz belirlenemeyen nedenle bir lokantada yemek yiyen F.K.D, K.O. ve M.Y'ye tabancayla ateş açıp kaçtı.

        İhbar üzerine, bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan F.K.D, K.O. ve M.Y. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Polis ekipleri olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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