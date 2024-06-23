Elazığ'da minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 23 ADU 379 plakalı minibüs, Yeni Mahalle Zafran Kavşağı'nda yol kenarındaki istinat duvarına çarptıktan sonra devrildi.
Kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
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