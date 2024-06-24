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        Elazığ'daki silahlı saldırıda yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

        Elazığ'daki silahlı saldırıda yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 11:14 Güncelleme: 24.06.2024 - 11:14
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        Elazığ'daki silahlı saldırıda yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü
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        Elazığ'daki silahlı saldırıda yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Olgunlar Mahallesi Sultan Fatih Caddesi'nde dün silahlı saldırı sonucu yaralanan Kürşat Orhan, tedavi gördüğü Fırat Üniversitesi Hastanesinde yapılan müdahaleye kurtarılamadı.

        Yaralılardan F.K.D. ve M.Y'nin tedavisi ise sürüyor.

        Olaydan sonra kaçan zanlının yakalanmasına çalışılıyor.

        Olgunlar Mahallesi Sultan Fatih Caddesi'nde M.B. henüz belirlenemeyen nedenle bir lokantada yemek yiyen F.K.D, Kürşat Orhan ve M.Y'ye tabancayla ateş açmış, yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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