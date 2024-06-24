Elazığ'daki silahlı saldırıda yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü
Elazığ'daki silahlı saldırıda yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Elazığ'daki silahlı saldırıda yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Olgunlar Mahallesi Sultan Fatih Caddesi'nde dün silahlı saldırı sonucu yaralanan Kürşat Orhan, tedavi gördüğü Fırat Üniversitesi Hastanesinde yapılan müdahaleye kurtarılamadı.
Yaralılardan F.K.D. ve M.Y'nin tedavisi ise sürüyor.
Olaydan sonra kaçan zanlının yakalanmasına çalışılıyor.
Olgunlar Mahallesi Sultan Fatih Caddesi'nde M.B. henüz belirlenemeyen nedenle bir lokantada yemek yiyen F.K.D, Kürşat Orhan ve M.Y'ye tabancayla ateş açmış, yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılmıştı.
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