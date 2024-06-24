Elazığlı esnaf tarım aletini yumurta bırakan kumrulara ayırdı

İSMAİL ŞEN - Elazığ'da tarım alet ve makineleri satan bir esnaf, iş yerinde satmak için askıda sergilediği motorlu tırpanı (ot biçme makinesi), koruyucu siperliğine 6 aydır yumurta bırakan kumrulara ayırdı.

Çarşı Mahallesi'nde tarım alet ve makineleri üzerine iş yeri bulunan esnaf Afrim Dolunay Öterkuş, yaklaşık 6 ay önce iş yerine gelen biri dişi 2 kumrunun askıda asılı duran motorlu tırpanın koruyucu siperliğine konup orada gezindiğini fark etti.

Bu durumun birkaç gün devam etmesi üzerine askıdan indirdiği tırpanın koruyucu siperliğine baktığında kumruların siperliğe 3 yumurta bıraktığını gören Öterkuş, bundan mutluluk duydu.

"Bu süreç daha ne kadar bu şekilde devam edecek bilmiyoruz çünkü müşterilerimiz motoru almak istiyor, biz de satılık değil diyoruz. Bizim için özel bir durum oldu aslında, bu motoru satmak çok önemli değil. Doğaya bir katkımız olduğunu düşünüyorum. Kumrular yumurta bırakmak için iş yerimizi seçmiş, bu durumdan mutluluk duyuyoruz. Onlar ne zaman yuvalama işleminden vazgeçip giderlerse biz de motorlu tırpanımızı o zaman satarız."

Öterkuş'un müşterilerinden Bünyamin Erdem de bahçesindeki otları biçmek için tırpan almaya geldiğini ve ilk gözüne çarpan motorlu tırpanı almak için elini uzattığında iş yeri sahibinin heyecanla "ona dokunmayın lütfen" diye kendisini uyardığını anlattı.