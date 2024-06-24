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        Elazığlı esnaf tarım aletini yumurta bırakan kumrulara ayırdı

        İSMAİL ŞEN - Elazığ'da tarım alet ve makineleri satan bir esnaf, iş yerinde satmak için askıda sergilediği motorlu tırpanı (ot biçme makinesi), koruyucu siperliğine 6 aydır yumurta bırakan kumrulara ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 12:17 Güncelleme: 24.06.2024 - 12:17
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        Elazığlı esnaf tarım aletini yumurta bırakan kumrulara ayırdı
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        İSMAİL ŞEN - Elazığ'da tarım alet ve makineleri satan bir esnaf, iş yerinde satmak için askıda sergilediği motorlu tırpanı (ot biçme makinesi), koruyucu siperliğine 6 aydır yumurta bırakan kumrulara ayırdı.

        Çarşı Mahallesi'nde tarım alet ve makineleri üzerine iş yeri bulunan esnaf Afrim Dolunay Öterkuş, yaklaşık 6 ay önce iş yerine gelen biri dişi 2 kumrunun askıda asılı duran motorlu tırpanın koruyucu siperliğine konup orada gezindiğini fark etti.

        Bu durumun birkaç gün devam etmesi üzerine askıdan indirdiği tırpanın koruyucu siperliğine baktığında kumruların siperliğe 3 yumurta bıraktığını gören Öterkuş, bundan mutluluk duydu.

        Yumurtaların zarar görmemesi için tırpanı tekrar yerine asan Öterkuş, yaklaşık 1 aylık sürede yumurtadan çıkıp uçmayı öğrenen yavruların yuvadan ayrıldıklarını gözlemledi.

        Bu durumun sona erdiğini düşünen Öterkuş, aradan 3-4 gün geçmeden başka iki kumrunun aynı tırpanın koruyucu siperliğine yumurta bıraktığını gördü.

        Bunun üzerine Öterkuş, müşterilerine kuşlara yuva olan tırpanın satılık olmadığını, tırpanı kumrulara ayırdığını söyledi.

        - "Doğaya bir katkımız olduğunu düşünüyorum"

        Öterkuş, AA muhabirine, iş yerlerinin bulunduğu sokakta yaşayan kumruları zaman zaman gördüğünü ancak bunların gelip iş yerindeki bir tarım aletine yumurta bırakacağının aklının ucundan bile geçmediğini belirtti.

        Kumruların sevimli kuşlar olduğunu, iş yerlerinin bulunduğu sokağa güzellik kattığını ifade eden Öterkuş, iş yerlerindeki kumruların varlığının kendilerini mutlu ettiğini, etrafta sakince uçuşmalarını ve raflardaki tarım aletlerinin arasında gezinmelerini ilgiyle izlediklerini söyledi.

        Kumruların, iş yerlerine gelen müşterilerinin ilgisini çektiğini anlatan Öterkuş, şöyle konuştu:

        "Bu süreç daha ne kadar bu şekilde devam edecek bilmiyoruz çünkü müşterilerimiz motoru almak istiyor, biz de satılık değil diyoruz. Bizim için özel bir durum oldu aslında, bu motoru satmak çok önemli değil. Doğaya bir katkımız olduğunu düşünüyorum. Kumrular yumurta bırakmak için iş yerimizi seçmiş, bu durumdan mutluluk duyuyoruz. Onlar ne zaman yuvalama işleminden vazgeçip giderlerse biz de motorlu tırpanımızı o zaman satarız."

        Öterkuş'un müşterilerinden Bünyamin Erdem de bahçesindeki otları biçmek için tırpan almaya geldiğini ve ilk gözüne çarpan motorlu tırpanı almak için elini uzattığında iş yeri sahibinin heyecanla "ona dokunmayın lütfen" diye kendisini uyardığını anlattı.

        Erdem, "Afrim Bey, 'içinde yumurtalar var, kumrularımız yuva yapmış' deyince şaşırdım. Afrim Bey'i tebrik ediyorum çünkü doğaya bir katkıları var, kuşların yuvasını bozmuyorlar. Kumrular dükkanın içerisinde istedikleri gibi uçuyorlar, bu durum benim de hoşuma gitti." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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