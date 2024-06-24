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        Elazığ'da 14 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Elazığ'da asayiş uygulamalarında 14 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 14:59 Güncelleme: 24.06.2024 - 14:59
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        Elazığ'da 14 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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        Elazığ'da asayiş uygulamalarında 14 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik uygulama gerçekleştirdi.

        Uygulamada, gözaltına alınan 15 kişinin üzerinde 14 ruhsatsız tabanca, 153 fişek ve kesici alet bulundu.

        Zanlılar, haklarında adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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