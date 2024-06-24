Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Elazığ'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Elazığ'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımına ve sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
Yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Diğer şüpheliler ise haklarında "uyuşturucu madde kullanmak suçundan" adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.
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