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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Elazığ'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 15:36 Güncelleme: 24.06.2024 - 15:36
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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Elazığ'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımına ve sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Diğer şüpheliler ise haklarında "uyuşturucu madde kullanmak suçundan" adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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