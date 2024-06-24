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        Elazığ'da 4. kattaki balkondan düşen çocuk yaralandı

        Elazığ'da bir binanın 4. katındaki balkondan düşerek yaralanan 5 yaşındaki çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 21:48 Güncelleme: 24.06.2024 - 21:48
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        Elazığ'da 4. kattaki balkondan düşen çocuk yaralandı
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        Elazığ'da bir binanın 4. katındaki balkondan düşerek yaralanan 5 yaşındaki çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

        Sanayi Mahallesi Çelebi Sokak'taki apartmanın 4. katında oturan, ismi henüz öğrenilemeyen 5 yaşındaki erkek çocuk, dengesini kaybederek balkondan düştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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