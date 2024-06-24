Elazığ'da 4. kattaki balkondan düşen çocuk yaralandı
Elazığ'da bir binanın 4. katındaki balkondan düşerek yaralanan 5 yaşındaki çocuk, hastanede tedavi altına alındı.
Elazığ'da bir binanın 4. katındaki balkondan düşerek yaralanan 5 yaşındaki çocuk, hastanede tedavi altına alındı.
Sanayi Mahallesi Çelebi Sokak'taki apartmanın 4. katında oturan, ismi henüz öğrenilemeyen 5 yaşındaki erkek çocuk, dengesini kaybederek balkondan düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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