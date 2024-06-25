Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 4 şüpheli yakalandı

        Elazığ'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 12:12 Güncelleme: 25.06.2024 - 12:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 4 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Olgunlar Mahallesi Sultan Fatih Caddesi'nde Kürşat Orhan'ın hayatını kaybettiği, F.K.D. ve M.Y'nin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aralarında saldırgan M.B'nin de bulunduğu 4 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Zanlıların, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Olgunlar Mahallesi Sultan Fatih Caddesi'nde 23 Haziran'da M.B. henüz belirlenemeyen nedenle bir lokantada yemek yiyen F.K.D, Kürşat Orhan ve M.Y'ye tabancayla ateş açmış, yaralanan 3 kişiden Kürşat Orhan kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Cumhur İttifakı yoluna devam edecektir"
        "Cumhur İttifakı yoluna devam edecektir"
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        Zamsız “bedelli askerlik” için son 4 gün
        Zamsız “bedelli askerlik” için son 4 gün
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Çocukların rüyasına giriyordu: Müze görünümlü deniz mezarlığı boşaltıldı
        Çocukların rüyasına giriyordu: Müze görünümlü deniz mezarlığı boşaltıldı
        Ay'ın karanlık yüzüne keşif aracı indiren ilk ülke
        Ay'ın karanlık yüzüne keşif aracı indiren ilk ülke
        Google, 'dijital telif' için TBMM'de
        Google, 'dijital telif' için TBMM'de
        Temel kazısında bulundu! "Zeugma'ya eş değer kalitede"
        Temel kazısında bulundu! "Zeugma'ya eş değer kalitede"
        2024 rekoru elinde
        2024 rekoru elinde
        Evlerin öncesi ve sonrası değişimleri şaşırttı!
        Evlerin öncesi ve sonrası değişimleri şaşırttı!
        Cani öldürmek için firar etmiş!
        Cani öldürmek için firar etmiş!
        Mahkemeden milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar
        Mahkemeden milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar
        "Hemen onunla sözleşme imzalamalı!"
        "Hemen onunla sözleşme imzalamalı!"
        Mesajları delil olarak kullanacak
        Mesajları delil olarak kullanacak
        Galatasaray taraftarına müjde!
        Galatasaray taraftarına müjde!
        Bakan Fidan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Fidan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Nvidia 3 günde 400 milyar dolardan fazla eridi
        Nvidia 3 günde 400 milyar dolardan fazla eridi
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo
        Brad Friedel'dan Aboubakar mesaisi!
        Brad Friedel'dan Aboubakar mesaisi!
        Dijital Türk Lirası Projesi geliştiriliyor
        Dijital Türk Lirası Projesi geliştiriliyor

        Benzer Haberler

        Elazığ'da ahşap ve sacdan yapılan evde çıkan yangın söndürüldü
        Elazığ'da ahşap ve sacdan yapılan evde çıkan yangın söndürüldü
        Elazığ'da 4. kattaki balkondan düşen çocuk yaralandı
        Elazığ'da 4. kattaki balkondan düşen çocuk yaralandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Elazığ'da 14 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Elazığ'da 14 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Elazığ'da asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanan kişi hastanede öldü
        Elazığ'da asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanan kişi hastanede öldü
        Ağır hasarlı binada asansör boşluğuna düşüp, öldü
        Ağır hasarlı binada asansör boşluğuna düşüp, öldü