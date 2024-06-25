Elazığ'da şarampole devrilen otomobildeki, 4 kişi yaralandı
Elazığ'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Elazığ'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
F.D'nin kullandığı 23 AEE 039 plakalı otomobil, merkeze bağlı Karataş köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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