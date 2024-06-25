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        Elazığ'da şarampole devrilen otomobildeki, 4 kişi yaralandı

        Elazığ'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 16:39 Güncelleme: 25.06.2024 - 16:39
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        Elazığ'da şarampole devrilen otomobildeki, 4 kişi yaralandı
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        Elazığ'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        F.D'nin kullandığı 23 AEE 039 plakalı otomobil, merkeze bağlı Karataş köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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