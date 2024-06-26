Elazığ'da kimyasal gübre yerine bakteri kullanan üreticiler mercimekte verimi artırdı

SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da kimyasal gübre yerine bakterinin kullanıldığı mercimek üretiminde verimde artış sağlandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kimyasal gübre yerine rhizobium leguminasorum bakterisini kullanarak mercimek üretimini arttırmak ve organik mercimek üretmek için "Mercimeğin Tadı Kaçmasın Azotu Doğadan Olsun Projesi"ni hayata geçirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanlığınca, Elazığ'ın merkeze bağlı Dambüyük köyünde mercimek üretimi yapan 33 üreticiye proje kapsamında yüzde 100 hibeyle bakteri desteği verildi.

Proje ile organik üretim yapılmaya başlanmasıyla toprak ve çevre kimyasal ilaçlardan korundu, üreticinin gübre maliyetinden kurtarılarak kazancının artması sağlandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğünde görevli Yüksek Ziraat Mühendisi Aslıhan Haroğlu Orhan, AA muhabirine, mercimek üretimini geliştirmek ve kimyasal gübreyi azaltabilmek amacıyla çalışma yaptıklarını söyledi. Projeyi ilk defa uyguladıklarını ve başarıya ulaştıklarını belirten Orhan, Dambüyük köyünde 33 üreticinin 3 bin 127 dekarlık alanda mercimeklerini bakteriyle aşılayarak ekim yaptıklarını, 100 kilogram tohuma 1 kilogram olacak şekilde bakteri aşılaması yaptıktan sonra ekimi gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Kimyasal gübrelerin bitkiye kısa süreli bir katkısı olduğunu kaydeden Orhan, şöyle konuştu: "Mercimek, nohut, fasulye, yonca gibi baklagil bitkilerinin toprakta dost bakterileri var. Bu bitkilerle uyumlu bir şekilde havada ve toprakta kullanışlı bir halde bulunmayan azotu bu bakteriler yakalıyor. Azot fabrikası diyebileceğimiz küçük kesecikler oluşturarak bitkilerin bu azottan istifade etmesini sağlıyorlar. Biz de bunu kullanmak istedik. Normalde her tarlada bakteri mevcut ancak bu bakteriler çok kuvvetli değil. Sayıları az, kaliteleri düşük. Bakanlığımıza bağlı enstitülerde özel olarak mercimeğe uyumlu bakteriler üretildi. Bu bakterileri alıp ekim zamanı mercimeklerimize uyguladık."

Ekimden sonra bakteri kullanılan ve kullanılmayan alanları kıyasladıklarını dile getiren Orhan, dallanma, boy ve kök gelişimi açısından önemli farkların olduğunu belirtti. Bu projeyi genele yaymak için çalışacaklarını ifade eden Orhan, şöyle devam etti: "Mercimekte ciddi bir artış elde ettik. İlimizin ortalama mercimek verimi dekara 116 kilogram iken şu anda bakteriyle aşıladığımız tarlalarda aldığımız verim 200 kilograma kadar çıkmaya başladı. Proje sayesinde üreticilerin ticari gübre kullanmalarına gerek kalmadı. Tamamen sağlıklı bir mercimeği, doğayı kirletmeden toprağa herhangi bir atık madde bırakmadan elde ettik. Mercimek bakterisinin güzel tarafı da toprakta azotun kalıcılığını sağlıyor. Sonraki yıllarda ekimi yapılan hangi ürün olursa olsun onlarda da verim artışı sağlıyor."

- "Bakteri kullanarak verimimizi artırdık" Çiftçi Mustafa Erdoğan da kullandıkları bakterinin ürüne iyi geldiğini ve projeden memnun olduklarını söyledi. Toprağın desteklenmesinin ve kimyasal gübrelerin kullanımının azalması bakımından projenin güzel olduğunu dile getiren Erdoğan, "Bakteri kullanılan yerlerde mercimekler daha iyi. Toprak azot yönünden zenginleşti. Organik azot olduğu için aşırı yağışlardan dolayı yıkanıp gitmiyor. Köyde şu an yaklaşık 250 dönüm ekiyorum. Kimyasal gübrenin maliyeti de fazla. Bakteri kullanarak verimimizi artırdık." ifadelerini kullandı.