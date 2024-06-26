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        Baskil Kaymakamı Kundakçı, şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti

        Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, şehit ve gazi ailelerine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 13:14 Güncelleme: 26.06.2024 - 13:14
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        Baskil Kaymakamı Kundakçı, şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti
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        Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, şehit ve gazi ailelerine ziyarette bulundu.

        Kaymakam Kundakçı, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerin, canlarını hiçe saymış gazilerin haklarını ödeyemeyeceklerini belirterek, "Onlar, hepimizin gönlünde müstesna bir yere sahiptir. Bu nedenle sık sık şehitlerimizin ve gazilerimizin kıymetli bir emaneti olan ailelerini ziyaret ediyoruz. Bir sıkıntıları, bir sorunları varsa çözmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." dedi.

        Ziyarette, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Tırpancı ve İlçe Emniyet Amiri Murat Demir de yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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