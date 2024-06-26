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        Elazığ'da çeşitli suçlardan aranan 43 hükümlü yakalandı

        Elazığ'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 43 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 13:54 Güncelleme: 26.06.2024 - 13:54
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        Elazığ'da çeşitli suçlardan aranan 43 hükümlü yakalandı
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        Elazığ'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 43 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.

        Çalışma kapsamında 11-25 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında çeşitli oranlarda hapis cezası bulunan 43 hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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