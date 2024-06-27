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        Elazığ'da orman ve mera alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

        Elazığ'ın Maden ve Sivrice ilçelerinde orman ve mera alanında çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 00:26 Güncelleme: 27.06.2024 - 00:31
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        Elazığ'da orman ve mera alanında çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Elazığ'ın Maden ve Sivrice ilçelerinde orman ve mera alanında çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Maden ilçesine bağlı Çakıroğlu köyü ile Sivrice ilçesinin Üçlerce köyü arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

        İhbar üzerine bölgeye Elazığ Orman İşletme Müdürlüğü, Maden ile Sivrice belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi sınırlarına yakın bir bölgede meydana gelen yangını söndürme çalışmalarına Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ile Ergani Belediyesi itfaiye ekipleri de destek verdi.

        Yangın, ekiplerin çok sayıda araçla hem karadan hem de havadan helikopterle müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Bölgede, meşe ağaçlarından oluşan ormanlık alan ile mera alanı zarar gördü.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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