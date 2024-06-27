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        Keban Kaymakamı Atalık, Keban Balıkçılık ve Su Ürünleri Üretim Tesislerini ziyaret etti

        Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Keban Balıkçılık ve Su Ürünleri Üretim Tesislerinde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 12:53 Güncelleme: 27.06.2024 - 12:53
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        Keban Kaymakamı Atalık, Keban Balıkçılık ve Su Ürünleri Üretim Tesislerini ziyaret etti
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        Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Keban Balıkçılık ve Su Ürünleri Üretim Tesislerinde incelemelerde bulundu.

        Kaymakam Atalık, beraberinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin ile Keban Balıkçılık ve Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda incelemelerde bulundu, sazan balığı yumurta sağımı üretimi hakkında bilgi aldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne tesislerde bu yıl yapılacak çalışmalarla sağımı gerçekleşen yumurtalardan, 20 milyon sazan balığı yavrusu üretiminin hedeflendiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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