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        Keban'da veda yemeği

        Keban ilçesinde Çankırı'ya tayini çıkan Cumhuriyet Savcısı Hakan Demirhan ve Elazığ merkeze tayini çıkan Adliye Yazı İşleri Müdürü Ümit Balaban'ın onuruna veda yemeği verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 15:19 Güncelleme: 27.06.2024 - 15:19
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        Keban'da veda yemeği
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        Keban ilçesinde Çankırı'ya tayini çıkan Cumhuriyet Savcısı Hakan Demirhan ve Elazığ merkeze tayini çıkan Adliye Yazı İşleri Müdürü Ümit Balaban'ın onuruna veda yemeği verildi.

        Kaymakam Furkan Atalık, bir tesiste düzenlenen veda yemeğinde, ilçede yaptıkları görev süresince başarı çalışmalarından dolayı Demirhan ve Balaban'a teşekkür etti.

        Yeni görev yerlerinin hayırlı olması dileğinde bulunan Atalık, Demirhan ve Balaban'a plaket verdi.

        Veda yemeğine, Keban Adliyesinde görev yapan hakimler, savcılar ve adliye personelleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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