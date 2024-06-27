Keban'da veda yemeği

Yeni görev yerlerinin hayırlı olması dileğinde bulunan Atalık, Demirhan ve Balaban'a plaket verdi.

Kaymakam Furkan Atalık, bir tesiste düzenlenen veda yemeğinde, ilçede yaptıkları görev süresince başarı çalışmalarından dolayı Demirhan ve Balaban'a teşekkür etti.

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