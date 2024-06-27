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        Elazığ'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Elazığ'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 16:00 Güncelleme: 27.06.2024 - 16:00
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        Elazığ'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Elazığ'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan kontrolde, yabancı uyruklu 5 şüphelinin yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi.

        Göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle İ.B. ve B.S. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.B. ve B.S. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Düzensiz 5 göçmen ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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