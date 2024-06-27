Elazığ'da minibüs ve otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Elazığ'da minibüs ve otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Elazığ'da minibüs ve otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
T.Z'nin kullandığı 23 ABL 577 plakalı otomobil, Rızaiye Mahallesi Ertuğrul Sokak'ta E.Ç. yönetimindeki 23 M 0019 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada minibüste bulunan 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
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