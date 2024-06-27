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        Elazığ'da minibüs ve otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Elazığ'da minibüs ve otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 19:19 Güncelleme: 27.06.2024 - 19:19
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        Elazığ'da minibüs ve otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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        Elazığ'da minibüs ve otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        T.Z'nin kullandığı 23 ABL 577 plakalı otomobil, Rızaiye Mahallesi Ertuğrul Sokak'ta E.Ç. yönetimindeki 23 M 0019 plakalı minibüsle çarpıştı.

        Kazada minibüste bulunan 7 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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