Keban Kaymakamı Atalık'ı Elazığ Türk Ocakları Başkanı Haykır ziyaret etti
Keban Kaymakamı Furkan Ataklık'ı, Elazığ Türk Ocakları Başkanı Prof. Dr. Yavuz Haykır ziyaret etti.
Keban Kaymakamı Furkan Ataklık'ı, Elazığ Türk Ocakları Başkanı Prof. Dr. Yavuz Haykır ziyaret etti.
Haykır ve yönetim kurulu üyeleri Kaymakam Atalık ile makamında bir araya geldi.
Ziyarette Haykır, yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Kaymakam Atalak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, heyete çalışmalarında başarılar diledi.
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