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        Keban Kaymakamı Atalık'ı Elazığ Türk Ocakları Başkanı Haykır ziyaret etti

        Keban Kaymakamı Furkan Ataklık'ı, Elazığ Türk Ocakları Başkanı Prof. Dr. Yavuz Haykır ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 22:12 Güncelleme: 27.06.2024 - 22:12
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        Keban Kaymakamı Atalık'ı Elazığ Türk Ocakları Başkanı Haykır ziyaret etti
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        Keban Kaymakamı Furkan Ataklık'ı, Elazığ Türk Ocakları Başkanı Prof. Dr. Yavuz Haykır ziyaret etti.

        Haykır ve yönetim kurulu üyeleri Kaymakam Atalık ile makamında bir araya geldi.

        Ziyarette Haykır, yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Kaymakam Atalak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, heyete çalışmalarında başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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