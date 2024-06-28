Keban'da fiyat denetimi yapıldı

Ekipler, hizmet veren işletmelerin tarife ve fiyat listelerine ilişkin belgelerin lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde giriş kapısının önüne koyulduğuna dair denetim gerçekleştirdi.

Elazığ Ticaret İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, ilçede bulunan marketlerde fiyat denetimi yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.