Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da eski eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın ağır yaralandı

        Elazığ'da eski eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 20:30 Güncelleme: 28.06.2024 - 20:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da eski eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın ağır yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'da eski eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı.

        İddiaya göre, Y.B.Ç. (26), 22 Haziran'da eski eşi E.E'yi telefonla arayarak 1,5 yaşındaki oğlunu bir süre kendisiyle kalması için almak istediğini söyledi.

        Bunun üzerine E.E, Y.B.Ç'ye oğlunu dedesinin evinde verebileceğini iletti.

        Oğlunu almak için dedesinin evine giden kadın ile eski eşi arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine E.E, Y.B.Ç'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

        Ağır yaralanan kadın, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

        Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan E.E, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Hayati tehlikesi devam ettiği öğrenilen kadının, yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Orta menzilli füze üretme sinyali
        Orta menzilli füze üretme sinyali
        Real Madrid'de Arda Güler kararı!
        Real Madrid'de Arda Güler kararı!
        Molozların arasında kıymetli eşya aranıyor
        Molozların arasında kıymetli eşya aranıyor
        'Yol verme' kavgasında bıçaklayarak öldürdü: Haklarını helal etsinler
        'Yol verme' kavgasında bıçaklayarak öldürdü: Haklarını helal etsinler
        Eski Bakan Kaya'nın oğlu LGS birincisi
        Eski Bakan Kaya'nın oğlu LGS birincisi
        İran'da oy verme işlemi sürüyor
        İran'da oy verme işlemi sürüyor
        28 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        28 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        Can Kıraç son yolculuğuna uğurlandı
        Can Kıraç son yolculuğuna uğurlandı
        Kosova'da devlet kurumlarında TikTok kullanımına yasak
        Kosova'da devlet kurumlarında TikTok kullanımına yasak
        Diana için milyonlar harcandı
        Diana için milyonlar harcandı
        Yüksek stres bakın neye yol açıyor!
        Yüksek stres bakın neye yol açıyor!
        Bu bulmacaların cevabını bulabilir misiniz? Kaç karpuz var?
        Bu bulmacaların cevabını bulabilir misiniz? Kaç karpuz var?
        Dünyanın takip ettiği münazarada 'İstanbul' arası
        Dünyanın takip ettiği münazarada 'İstanbul' arası
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri
        "Şampiyonlukları üç gün konuşuldu!"
        "Şampiyonlukları üç gün konuşuldu!"
        "Sektör jön sıkıntısı çekiyor"
        "Sektör jön sıkıntısı çekiyor"
        Düellonun kazananı kim?
        Düellonun kazananı kim?
        Türkiye gri listeden çıktı
        Türkiye gri listeden çıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"

        Benzer Haberler

        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Eski eşinin 10 yerinden bıçakladığı Yüsra Binnaz, ağır yaralandı
        Eski eşinin 10 yerinden bıçakladığı Yüsra Binnaz, ağır yaralandı
        Elazığ'da dilencilere yönelik operasyonda 14 kişi yakalandı
        Elazığ'da dilencilere yönelik operasyonda 14 kişi yakalandı
        Keban'da fiyat denetimi yapıldı
        Keban'da fiyat denetimi yapıldı
        Keban SS 19 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinde olağan genel kurul yapı...
        Keban SS 19 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinde olağan genel kurul yapı...
        Okullar arası Türkiye şampiyonu güreşçi Mustafa, gözünü Kırkpınar'a dikti
        Okullar arası Türkiye şampiyonu güreşçi Mustafa, gözünü Kırkpınar'a dikti