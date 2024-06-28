Elazığ'da eski eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın ağır yaralandı
Elazığ'da eski eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı.
Elazığ'da eski eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı.
İddiaya göre, Y.B.Ç. (26), 22 Haziran'da eski eşi E.E'yi telefonla arayarak 1,5 yaşındaki oğlunu bir süre kendisiyle kalması için almak istediğini söyledi.
Bunun üzerine E.E, Y.B.Ç'ye oğlunu dedesinin evinde verebileceğini iletti.
Oğlunu almak için dedesinin evine giden kadın ile eski eşi arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine E.E, Y.B.Ç'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.
Ağır yaralanan kadın, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan E.E, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Hayati tehlikesi devam ettiği öğrenilen kadının, yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor.
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