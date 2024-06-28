Elazığ'da eski eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın ağır yaralandı

Oğlunu almak için dedesinin evine giden kadın ile eski eşi arasında tartışma çıktı.

İddiaya göre, Y.B.Ç. (26), 22 Haziran'da eski eşi E.E'yi telefonla arayarak 1,5 yaşındaki oğlunu bir süre kendisiyle kalması için almak istediğini söyledi.

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