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        Elazığ'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oldu

        Elazığ'da kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 20:54 Güncelleme: 30.06.2024 - 20:54
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        Elazığ'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oldu
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        Elazığ'da kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kent merkezinde etkili olan sıcak hava öğleden sonra yerini sağanak ve kuvvetli rüzgara bıraktı.

        Hava sıcaklığının düştüğü kentte vatandaşlar şiddetli rüzgar nedeniyle kaldırım ve sokaklarda ilerlemekte zorlandı.

        Kentte yağış aralıklarla devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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