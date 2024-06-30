Elazığ'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oldu
Elazığ'da kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Elazığ'da kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde etkili olan sıcak hava öğleden sonra yerini sağanak ve kuvvetli rüzgara bıraktı.
Hava sıcaklığının düştüğü kentte vatandaşlar şiddetli rüzgar nedeniyle kaldırım ve sokaklarda ilerlemekte zorlandı.
Kentte yağış aralıklarla devam ediyor.
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