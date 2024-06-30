Elazığ'da eski eşi tarafından bıçaklanan kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Oğlunu almak için dedesinin evine giden kadın ile eski eşi arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine E.E, Y.B.Ç'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklamıştı.

İddiaya göre, Elazığ'da 22 Haziran'da Y.B.Ç, eski eşi E.E'yi telefonla arayarak 1,5 yaşındaki oğlunu bir süre kendisiyle kalması için almak istediğini söylemiş, bunun üzerine E.E, Y.B.Ç'ye oğlunu dedesinin evinde verebileceğini belirtmişti.

Eski eşi E.E. tarafından 22 Haziran'da bıçaklı saldırıya uğrayan ve ağır yaralanan Y.B.Ç. (26) kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.

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