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        Elazığ'da eski eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi

        Elazığ'da eski eşinin bıçaklı saldırısı sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren kadın, son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 14:45 Güncelleme: 01.07.2024 - 14:45
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        Elazığ'da eski eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi
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        Elazığ'da eski eşinin bıçaklı saldırısı sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren kadın, son yolculuğuna uğurlandı.

        Eski eşi E.E'nin 22 Haziran'da gerçekleştirdiği bıçaklı saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde dün yaşam mücadelesini kaybeden 1 çocuk annesi Y.B.Ç'nin (26) cenazesi işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

        İcadiye Mahallesi'ndeki Onurlar Camisi'ne getirilen kadının cenazesi, ​​​​​​​İl Müftüsü İrfan Üstündağ tarafından kıldırılan namazın ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

        Cenaze törenine, Y.B.Ç'nin ailesi ve yakınları ile İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit ve vatandaşlar katıldı.

        İddiaya göre, Elazığ'da 22 Haziran'da Y.B.Ç, eski eşi E.E'yi telefonla arayarak 1,5 yaşındaki oğlunu bir süre kendisiyle kalması için almak istediğini söylemiş, bunun üzerine E.E, Y.B.Ç'ye oğlunu dedesinin evinde verebileceğini belirtmişti.

        Oğlunu almak için dedesinin evine giden kadın ile eski eşi arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine E.E, Y.B.Ç'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklamıştı.

        Ağır yaralanan kadın 112 Acil Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmış, polis ekiplerince gözaltına alınan E.E, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

        1 çocuk annesi kadın tedavi gördüğü Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde dün yaşam mücadelesini kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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