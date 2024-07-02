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        Keban'da AK Parti İlçe Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı

        Keban ilçesinde AK Parti İlçe Danışma Kurulu Toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 14:13 Güncelleme: 02.07.2024 - 14:13
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        Keban'da AK Parti İlçe Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı
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        Keban ilçesinde AK Parti İlçe Danışma Kurulu Toplantısı düzenlendi.

        AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım başkanlığında yapılan toplantıya, İlçe Koordinatörü Aydın Torgut, AK Parti İlçe Başkanı Turgay Toprak, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.

        Yapılan konuşmaların ardından ilçe faaliyetleri ve teşkilatın çalışmaları aktarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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