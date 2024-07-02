Keban'da AK Parti İlçe Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı

Yapılan konuşmaların ardından ilçe faaliyetleri ve teşkilatın çalışmaları aktarıldı.

AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım başkanlığında yapılan toplantıya, İlçe Koordinatörü Aydın Torgut, AK Parti İlçe Başkanı Turgay Toprak, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.

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