Elazığ'da amatör balıkçı 39 kilogramlık turna balığı yakaladı
Elazığ'ın Keban ilçesindeki Keban Baraj Gölü'nde avlanan amatör balıkçının oltasına 1,5 metre boyunda, 39 kilogram ağırlığında turna balığı takıldı.
Elazığ'ın Keban ilçesindeki Keban Baraj Gölü'nde avlanan amatör balıkçının oltasına 1,5 metre boyunda, 39 kilogram ağırlığında turna balığı takıldı.
Diyarbakır'da muhasebeci Murat Albayrak, memleketi Keban'da sabah tekneyle baraj gölüne açıldı.
Albayrak, avlandığı sırada oltasına büyük bir balığın takıldığını fark etti.
Yaklaşık 20 dakikalık mücadele sonucunda, 1,5 metre boyundaki 39 kilogramlık turna balığını sudan çıkarmayı başaran Albayrak, balığı yakalamanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.