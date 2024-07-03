Elazığ'da çeşitli suçlardan aranan 24 hükümlü yakalandı
Elazığ'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 hükümlü yakalandı.
Elazığ'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.
Çalışma kapsamında, 26 Haziran-2 Temmuz arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında çeşitli oranlarda hapis cezası bulunan 24 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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