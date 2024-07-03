Elazığ'da çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Gülüşkür Köprüsünde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 06 CHM 906 plakalı otomobil, seyir halindeyken alev aldı.
Otomobili durduran sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.
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