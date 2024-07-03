Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi

        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 23:26 Güncelleme: 03.07.2024 - 23:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Gülüşkür Köprüsünde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 06 CHM 906 plakalı otomobil, seyir halindeyken alev aldı.

        Otomobili durduran sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        Dilan Polat için 27 yıl hapis talebi
        Dilan Polat için 27 yıl hapis talebi
        Zaniolo, Atalanta'da!
        Zaniolo, Atalanta'da!
        Merih Demiral'dan flaş paylaşım!
        Merih Demiral'dan flaş paylaşım!
        Kerem Aktürkoğlu'na Rusya'dan talip!
        Kerem Aktürkoğlu'na Rusya'dan talip!
        6 çocuğun daha mezarı bulundu
        6 çocuğun daha mezarı bulundu
        Öğretmenlere iyi haber
        Öğretmenlere iyi haber
        Merih'in attığı golde eşi
        Merih'in attığı golde eşi
        "Hamas'ın cevabı İsrail'e iletildi"
        "Hamas'ın cevabı İsrail'e iletildi"
        Ferahlayacağız! Ege'de ve İstanbul'da yağış bekleniyor
        Ferahlayacağız! Ege'de ve İstanbul'da yağış bekleniyor
        'İlk işimiz depremzede kardeşlerimiz'
        'İlk işimiz depremzede kardeşlerimiz'
        Türkiye'de orman yangınları!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Biden seçimden çekilecek mi?
        Biden seçimden çekilecek mi?
        9. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu: İşte teklifin ayrıntıları...
        9. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu: İşte teklifin ayrıntıları...
        Galatasaray, Mertens'in sözleşmesini uzattı!
        Galatasaray, Mertens'in sözleşmesini uzattı!
        Akaryakıt, sigara ve alkolde ÖTV zammı
        Akaryakıt, sigara ve alkolde ÖTV zammı
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        İlklerin takımı!
        İlklerin takımı!
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        "Sevenleri bizi diri tutuyor"
        "Sevenleri bizi diri tutuyor"

        Benzer Haberler

        Elazığ'da çeşitli suçlardan aranan 24 hükümlü yakalandı
        Elazığ'da çeşitli suçlardan aranan 24 hükümlü yakalandı
        Elazığ'da ormanlık alanlara girişler 30 Eylül'e kadar yasaklandı
        Elazığ'da ormanlık alanlara girişler 30 Eylül'e kadar yasaklandı
        Keban Kaymakamı Furkan Atalık seraları ziyaret etti
        Keban Kaymakamı Furkan Atalık seraları ziyaret etti
        Elazığ'da amatör balıkçı 39 kilogramlık turna balığı yakaladı
        Elazığ'da amatör balıkçı 39 kilogramlık turna balığı yakaladı
        Gönüllü öğretmenlerin desteğiyle LGS sınavında başarıyı yakaladılar
        Gönüllü öğretmenlerin desteğiyle LGS sınavında başarıyı yakaladılar
        Elazığ'da maden işçileri iş bırakma eylemi yaptı
        Elazığ'da maden işçileri iş bırakma eylemi yaptı