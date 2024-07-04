Keban'da yaz spor okulları başladı

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Keskin, branşlarında derecesi bulunan uzman eğitimciler eşliğinde çocukların farklı branşlarda antrenmanlara başladığını belirterek, kayıtların sürdüğünü, tüm çocukları ücretsiz kurslara beklediklerini söyledi.

Keban Kapalı Spor Salonunda düzenlenen yaz spor okullarında, 7-16 yaş grubu çocuklar kick-boks, voleybol, okçuluk ve masa tenisi gibi branşlarda eğitim alıyor, antrenman yapıyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.