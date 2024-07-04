Keban Kaymakamı Atalık, buğday hasadına katıldı

Çiftçilerle görüşen Atalık, tarımsal üretim ile ilgili bilgi aldı, buğday hasadına katıldı.

Kaymakam Atalık beraberinde, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Polat, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ziyaddin Seçkin ile Denizli ve Dürümlü köylerini ziyaret etti.

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