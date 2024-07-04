Elazığ'da yaz Kur'an kursları başladı

Elazığ'da 2024 yılı yaz Kur'an kursları düzenlenen programla açıldı.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, çocuk ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği kurslarda, Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgilerin öğretilmesinin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler de yapılıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her sene camilerde ve Kur'an kurslarında çocukların Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler öğrenmesi amacıyla düzenlenen Kur'an kurslarının başlaması dolayısıyla Sait Koç Camisi'nde program düzenlendi.

Programa, İl Müftüsü İrfan Üstündağ, İl Müftü Yardımcısı Özer Cömert, Din Hizmetleri ve Eğitim Şube Müdürü Şemsettin Aydoğdu, Kur'an kursu öğreticileri, imam hatipler, müezzinler ve öğrenciler katıldı. Programda konuşan Üstündağ, yaz Kur'an kurslarının önemine değinerek, öğrencilere nasihatlerde bulundu. Üstündağ ayrıca çocuklarını bu güzel mekanlarda eğitim almak için gönderen ailelere de teşekkür ederek, bütün çocukların bu eğitimden faydalanmasını istediklerini ifade etti.