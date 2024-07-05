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        Keban Kaymakamı Atalık, Ulupınar Köyü'nü ziyaret etti

        Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Ulupınar Köyü'nü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 11:58 Güncelleme: 05.07.2024 - 11:58
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        Keban Kaymakamı Atalık, Ulupınar Köyü'nü ziyaret etti
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        Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Ulupınar Köyü'nü ziyaret etti.

        Kaymakam Atalık ziyaretinde Ulupınar Köyü Muhtarı Nazım Sezer ve vatandaşlarla görüşerek köydeki sorunlar ve taleplerle ilgili bilgi aldı.

        Kaymakam Atalık'a ziyaretinde, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Aylin Kökçin, Keban Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Samet Bayir, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Muzaffer Polat, İl Genel Meclis üyeleri Nadir Can ve Aygün Doğan da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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