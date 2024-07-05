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        Elazığ'da devrilen kömür yüklü tırın sürücüsü yaralandı

        Elazığ'ın Keban ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 15:28 Güncelleme: 05.07.2024 - 15:28
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        Elazığ'da devrilen kömür yüklü tırın sürücüsü yaralandı
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        Elazığ'ın Keban ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        M.E. idaresindeki 05 FD 554 plakalı kömür yüklü tır, Malatya- Elazığ kara yolunun Keban ilçesi Fırat Köprüsü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada, sürücü yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tırdaki kömürlerin de çevreye saçıldığı kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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