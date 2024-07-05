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        Elazığ'da silah ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Elazığ'da düzenlenen operasyonda silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 17:01 Güncelleme: 05.07.2024 - 17:01
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        Elazığ'da silah ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
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        Elazığ'da düzenlenen operasyonda silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente çok sayıda ruhsatsız silah getirileceği bilgisi üzerine çalışma yaptı.

        Bu kapsamda tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekiplerce 1 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ruhsatsız 7 tabanca ve 90 fişek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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