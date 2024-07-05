Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Elazığ'da devrilen otomobildeki 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 17:58 Güncelleme: 05.07.2024 - 17:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'da devrilen otomobildeki 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        E.S'nin kullandığı 34 HOH 775 plakalı otomobil, Elazığ-Bingöl kara yolunun 20. kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobil, bariyere çarparak durabildi.

        Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        E-5'i kilitleyen feci kaza: Ankara yönü ulaşıma kapandı
        E-5'i kilitleyen feci kaza: Ankara yönü ulaşıma kapandı
        Mehmet Büyükekşi'den UEFA'ya tepki
        Mehmet Büyükekşi'den UEFA'ya tepki
        UEFA'ya tepki yağdı
        UEFA'ya tepki yağdı
        UEFA'dan Merih Demiral'a skandal ceza!
        UEFA'dan Merih Demiral'a skandal ceza!
        Türksat 6A'da geri sayım
        Türksat 6A'da geri sayım
        Doue teklifi ortaya çıktı
        Doue teklifi ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan dönüşü konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan dönüşü konuştu
        Ege ne hal
        Ege ne hal
        Rishi Sunak 10 Numara'ya veda etti
        Rishi Sunak 10 Numara'ya veda etti
        BYD Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırım yapacak
        BYD Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırım yapacak
        9. Yargı Paketi komisyonda: Sosyal medyadan hakarete yeni düzenleme
        9. Yargı Paketi komisyonda: Sosyal medyadan hakarete yeni düzenleme
        Birleşik Krallık yeni Başbakanından ilk konuşma
        Birleşik Krallık yeni Başbakanından ilk konuşma
        Kayıp olarak aranıyordu! Araçta ölü bulundular
        Kayıp olarak aranıyordu! Araçta ölü bulundular
        Üzümün sağlığa 7 faydası!
        Üzümün sağlığa 7 faydası!
        A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında
        A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor
        'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor
        Dünyaca ünlü şarkıcı Bodrum'da
        Dünyaca ünlü şarkıcı Bodrum'da
        Maaş zammı hesabında formül farkı
        Maaş zammı hesabında formül farkı
        Avrupa sağa İngiltere sola
        Avrupa sağa İngiltere sola

        Benzer Haberler

        Elazığ'da silah ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Elazığ'da silah ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Elazığ'da biri kadın 2 kişi kamyonette ölü bulundu
        Elazığ'da biri kadın 2 kişi kamyonette ölü bulundu
        Elazığ'da, 1'i kadın 2 kişi otomobilde silahla vurulmuş olarak ölü bulundu
        Elazığ'da, 1'i kadın 2 kişi otomobilde silahla vurulmuş olarak ölü bulundu
        Elazığ'da devrilen kömür yüklü tırın sürücüsü yaralandı
        Elazığ'da devrilen kömür yüklü tırın sürücüsü yaralandı
        Keban Kaymakamı Atalık, Ulupınar Köyü'nü ziyaret etti
        Keban Kaymakamı Atalık, Ulupınar Köyü'nü ziyaret etti
        Elazığ'da yaz Kur'an kursları başladı
        Elazığ'da yaz Kur'an kursları başladı