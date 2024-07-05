Elazığ'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Elazığ'da devrilen otomobildeki 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Elazığ'da devrilen otomobildeki 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
E.S'nin kullandığı 34 HOH 775 plakalı otomobil, Elazığ-Bingöl kara yolunun 20. kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobil, bariyere çarparak durabildi.
Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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