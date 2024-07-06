Keban'da devrilen aracın sürücüsü yaralandı
Keban ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Keban ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
S.A. yönetimindeki 23 HF 681 plakalı hafif ticari araç, Keban-Elazığ D-260 kara yolunun 30. kilometresi Ulupınar mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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