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        Keban'da devrilen aracın sürücüsü yaralandı

        Keban ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 15:31 Güncelleme: 06.07.2024 - 15:31
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        Keban'da devrilen aracın sürücüsü yaralandı
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        Keban ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        S.A. yönetimindeki 23 HF 681 plakalı hafif ticari araç, Keban-Elazığ D-260 kara yolunun 30. kilometresi Ulupınar mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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