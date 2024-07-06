Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
E.K'nin kullandığı 49 AAK 797 plakalı otomobil, Elazığ-Bingöl kara yolu Demirtepe köyü mevkisinde, Z.G. yönetimindeki 34 CSE 018 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, araçlardaki 8 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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