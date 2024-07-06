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        Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 21:18 Güncelleme: 06.07.2024 - 21:21
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        Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı
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        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

        E.K'nin kullandığı 49 AAK 797 plakalı otomobil, Elazığ-Bingöl kara yolu Demirtepe köyü mevkisinde, Z.G. yönetimindeki 34 CSE 018 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, araçlardaki 8 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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