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        Elazığ'da bahçe duvarına çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Elazığ'da otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 17:18 Güncelleme: 07.07.2024 - 17:18
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        Elazığ'da bahçe duvarına çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Elazığ'da otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

        K.A'nın kullandığı 06 KGL 74 plakalı otomobil, Elazığ-Diyarbakır kara yolunun 30. kilometresinde yol kenarındaki bir sitenin bahçe duvarına çarptı.

        Kazada, sürücü ile araçtaki 4 kişi hafif yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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