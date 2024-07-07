Elazığ'da bahçe duvarına çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Elazığ'da otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Elazığ'da otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
K.A'nın kullandığı 06 KGL 74 plakalı otomobil, Elazığ-Diyarbakır kara yolunun 30. kilometresinde yol kenarındaki bir sitenin bahçe duvarına çarptı.
Kazada, sürücü ile araçtaki 4 kişi hafif yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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