Elazığ'da aynı kavşakta meydana gelen iki farklı kazada 8 kişi yaralandı

Bu kazadan yaklaşık yarım saat sonra aynı kavşakta, 33 ARE 686 plakalı otomobil ile 23 ADY 427 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada, her iki araçtaki 4 kişi yaralandı.

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