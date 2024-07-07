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        Elazığ'da aynı kavşakta meydana gelen iki farklı kazada 8 kişi yaralandı

        Elazığ'da aynı kavşakta art arda meydana gelen iki trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 20:28 Güncelleme: 07.07.2024 - 20:28
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        Elazığ'da aynı kavşakta meydana gelen iki farklı kazada 8 kişi yaralandı
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        Elazığ'da aynı kavşakta art arda meydana gelen iki trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

        Kuzey Çevre Yolu Şahinkaya köyü kavşağında 41 TE 587 plakalı hafif ticari araç ile 23 ADS 057 plakalı otomobil çarpıştı.

        Savrulan otomobil, tabelaya çarparak refüje devrildi.

        Kazada, her iki araçtaki 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Bu kazadan yaklaşık yarım saat sonra aynı kavşakta, 33 ARE 686 plakalı otomobil ile 23 ADY 427 plakalı motosiklet çarpıştı.

        Otomobilin refüje çıkarak durabildiği kazada motosiklet sürücüsü ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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