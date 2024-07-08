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        Fırat EDAŞ, 40 bin haneye yetecek enerjiyi kayıp kaçak olmaktan çıkardı

        SUAT ÖZTÜRK - Fırat Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (Fırat EDAŞ), Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli'de yürüttüğü çalışmalarla 2011 yılından bu yana 40 bin haneye yetecek enerjiyi kayıp kaçak olmaktan çıkardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 11:05 Güncelleme: 08.07.2024 - 11:05
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        Fırat EDAŞ, 40 bin haneye yetecek enerjiyi kayıp kaçak olmaktan çıkardı
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        SUAT ÖZTÜRK - Fırat Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (Fırat EDAŞ), Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli'de yürüttüğü çalışmalarla 2011 yılından bu yana 40 bin haneye yetecek enerjiyi kayıp kaçak olmaktan çıkardı.

        Doğu Anadolu'da sorumluluk sahasındaki 4 ilde 1 milyonu aşkın aboneye hizmet veren Fırat EDAŞ, kesintisiz enerji sunmak, kayıp ve kaçak enerji kullanımını önlemek için saha çalışmalarını ve teknolojik yatırımlarını sürdürüyor.

        Hayata geçirilen yatırımlarla trafo bazlı kayıp kaçak oranını aylık, günlük ve saatlik olarak tespit edebilen şirket, abonelerin tüketimindeki değişimleri de takip ediyor.

        Bölgede 2011'den bu yana hizmet veren şirketin yaptığı çalışmalarla dört ilde yıllık 60 milyon kilovatsaat enerji kayıp kaçak olmaktan çıkarıldı.

        - Kayıp ve kaçak enerji kullanımı yüzde 12'den yüzde 8 seviyesine düşürüldü

        Fırat EDAŞ Müdürü Müjdat Çelik, AA muhabirine, şirket olarak geniş bir alanda hizmet verdiklerini söyledi.

        Yaklaşık 1 milyonu aşkın abonenin memnuniyeti için çalıştıklarını ifade eden Çelik, bu kapsamda yatırımlar yaptıklarını, güzel hizmetler sunduklarını belirtti.

        Genç ve dinamik kadrolarıyla kesintisiz enerji için 7/24 esasıyla çalıştıklarını dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

        "Biliyoruz ki kayıp enerji ve kaçak kullanımının azaltılması, enerji maliyetlerinin düşmesine ve milli kaynaklarımızın korunmasına vesile olmaktadır. Bölgedeki kayıp enerji ve kaçak kullanım miktarı devir öncesi (2011 öncesi) yüzde 12 seviyelerindeyken teknolojik yatırımlar ve saha çalışmalarıyla deprem (6 Şubat 2023) dönemine kadar yüzde 8 seviyelerine kadar düşürdük. Bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalar ve hayata geçirdiğimiz yenilikçi projelerle yıllık 60 milyon kilovatsaat enerjiyi kayıp kaçak olmaktan çıkardık, 2011'den bu yana da 500 milyon lira Türkiye ekonomisine katkı sağladık."

        - Radyo frekans haberleşmesi yöntemi ile kaçak kullanıma anlık tespit

        Çelik, bünyelerindeki AR-GE birimleri ve deneyimli mühendisler sayesinde sektörde öncü işlere imza attıklarını, karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik başarılı projeler hayata geçirdiklerini ifade ederek, "Elektrik dağıtım sektörünün ilklerinden olan 'Radyo frekans haberleşme' yöntemi ile kaçak kullanımın anlık tespit edilmesi, bu projelerin başında geliyor. Türkiye'de 'Radyo frekans haberleşme' yöntemini kullanan öncü şirketlerden biri olarak projenin uygulandığı bölgelerdeki kaçak elektrik kullanımı anlık olarak tespit edilebiliyoruz. Sürekli izlenen enerji hattında kaçak kullanıma bağlı uyarı alındığında bölgeye müdahale sağlanıyor." diye konuştu.

        Çelik, lokasyon bazlı uyguladıkları bu projenin var olan versiyonunu güncelleyip geliştirerek ilerleyen süreçte daha da yaygın bir şekilde kullanmayı amaçladıklarını kaydetti.

        Sıklıkla ve etkin bir şekilde kullandıkları otomatik sayaç okuma sistemleri ile 35 bin müşteriye ait sayaçlardaki verilerin kontrolünü sağlayıp, kaçak kullanım tespiti yaptıklarını, kullanıcıların tüketim alışkanlıklarını modelleyebildiklerini anlatan Çelik, yapılan modellemeler ve sayaçlardan alınan verilerin incelenmesi sonucu kaçak kullanımı tespit ettiklerini söyledi.

        "Türkiye'de elektrik dağıtım sektöründe mühendislerin hayata geçirdiği ve ilk kez şirketimizde kullanılan 'Trafo Bazlı Kayıp Kaçak Projesi' ile trafo bölgelerindeki tüketimi kontrol ederek bölge bazlı kaçak kullanım tespitini gerçekleştirebiliyoruz. Güç hattı haberleşmesi modüllerinin kullanıldığı sayaçlarla sayaçların uzaktan kontrolünü gerçekleştirdiğimiz PLC sayaç montajları ile tüketim kontrolünü ve dışarıdan yapılan olası müdahalelerin tespitini sağlıyoruz, kaçak kullanım durumlarını açığa çıkarıyoruz." ifadelerini kullanan Çelik, bu çalışmaların da iyi sonuç verdiğini belirtti.

        Çelik, şirket olarak gerek milli kaynakları korumak gerekse usulüne uygun enerji kullanımı yapan müşterilerin yanında olmak için kaçak enerji kullanımına ilişkin mücadeleyi yenilikçi, teknolojik yatırımlarla kararlılıkla sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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