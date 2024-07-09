Elazığ'da kavga ettiği zanlı tarafından başına taşla vurulan kişi öldü

Kaçan D.E. ise polislerce yakalandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yıldızbağları Mahallesi Pancarlı Sokak'ta, dün gece D.E. ve Y.T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Elazığ'da bir zanlı, kavga ettiği kişiyi başına taşla vurarak öldürdü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.