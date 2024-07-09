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        Elazığ'da kavga ettiği zanlı tarafından başına taşla vurulan kişi öldü

        Elazığ'da bir zanlı, kavga ettiği kişiyi başına taşla vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 12:53 Güncelleme: 09.07.2024 - 12:53
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        Elazığ'da kavga ettiği zanlı tarafından başına taşla vurulan kişi öldü
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        Elazığ'da bir zanlı, kavga ettiği kişiyi başına taşla vurarak öldürdü.

        Yıldızbağları Mahallesi Pancarlı Sokak'ta, dün gece D.E. ve Y.T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        D.E, başına taşla vurduğu Y.T'yi yaralayıp olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Y.T'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cenaze, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

        Kaçan D.E. ise polislerce yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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