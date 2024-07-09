Elazığ'da ihtiyaç sahibi hükümlüler ve aileleri sosyal market ve butik mağazadan ihtiyaçlarını karşılıyor

Elazığ'da denetimli serbestlik hükümlüleri ile aileleri ihtiyaçlarını sosyal market ve butik mağazadan karşılıyor.

Türk Kızılay Elazığ Şubesi ve Elazığ Denetimli Serbestlik Müdürlüğü iş birliğiyle Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binasında açılan sosyal market ve butik mağazada ihtiyaç sahibi hükümlüler ve aileleri, kendileri için belirlenen saatte gıda, giysi, ayakkabı ve hijyen malzemesi gibi ürünleri alabiliyor.

Projeyle yükümlülerin tekrar suça sürüklenmesinin önlenmesi, toplumla uyumlu yaşayarak saygın ve eşit muamele görmeleri, yaşamlarını bağımsız idare ettirebilmeleri amaçlanıyor.