Elazığ'da mera ve bahçelik alanda etkili olan yangın söndürüldü

Yangında 1 kişi dumandan etkilenirken, çok sayıda meyve ağacı da zarar gördü.

İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Haftasar köyü mevkisindeki merada henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek meyve ağaçlarının bulunduğu bahçelere sirayet etti.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, mera ve bahçelik alanda etkili olan yangın söndürüldü.

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