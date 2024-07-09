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        Elazığ'da mera ve bahçelik alanda etkili olan yangın söndürüldü

        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, mera ve bahçelik alanda etkili olan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 20:38 Güncelleme: 09.07.2024 - 20:38
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        Elazığ'da mera ve bahçelik alanda etkili olan yangın söndürüldü
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        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, mera ve bahçelik alanda etkili olan yangın söndürüldü.

        Haftasar köyü mevkisindeki merada henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek meyve ağaçlarının bulunduğu bahçelere sirayet etti.

        İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi, köylülerin de desteğiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

        Yangında 1 kişi dumandan etkilenirken, çok sayıda meyve ağacı da zarar gördü.

        Dumandan etkilenen kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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