Elazığ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Elazığ'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Elazığ'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Kentte akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Yağış nedeniyle su dolan alt geçitler trafiğe kapatıldı.
Kentte aralıklarla yağış devam ediyor.
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