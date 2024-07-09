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        Elazığ'da sağanak sonrası alt geçitte mahsur kalan otomobildeki 4 kişi kurtarıldı

        Elazığ'da etkili olan sağanak nedeniyle suyla dolan alt geçitte mahsur kalan otomobildeki 4 kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 22:23 Güncelleme: 09.07.2024 - 22:24
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        Elazığ'da sağanak sonrası alt geçitte mahsur kalan otomobildeki 4 kişi kurtarıldı
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        Elazığ'da etkili olan sağanak nedeniyle suyla dolan alt geçitte mahsur kalan otomobildeki 4 kişi kurtarıldı.

        İstasyon Caddesi'ndeki alt geçitte, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 23 BK 951 plakalı otomobil, sağanak sonrası su birikintisi oluşan alt geçitte mahsur kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Araçta mahsur kalan 2 kadın ve 2 çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Şoka uğrayan 4 kişi ambulansta sağlık ekiplerince sakinleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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